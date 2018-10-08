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Больше цвета! 6 идей для безупречного макияжа на каждый день

Редакция Passion.ru предлагает на выбор целый ряд неожиданных и даже дерзких вариантов использования актуальных мейк-ап трендов в повседневном макияже. О том, как воссоздать яркий бьюти-образ, читайте в нашем материале!
Юлия Антонюк ,
визажист сети студий «Маникюрофф»

Тенденции макияжа, представленные визажистами на подиумах мировых Недель мод в этом сезоне, довольно трудно воплотить в реальность в домашних условиях и тем более носить их в обычной жизни. Однако некоторые задумки все же можно смело использовать даже в повседневном макияже. В моде сейчас классическая рубиново-красная помада всевозможных оттенков, яркие тени для век, стразы, глиттер, жирные стрелки и многое другое. Главной особенностью в макияже текущего сезона является нарочитая небрежность во всем, будь то эффект омбре на губах, «ленивые» smoky eyes или многослойное нанесение туши.

«Ленивые» smoky eyes

Smoky Eyes – это бессмертная классика, которая живет из сезона в сезон. Этой осенью визажисты рекомендуют немного изменить эту популярную макияжную технику. Наносите желаемый цвет подушечками пальцев, а затем аккуратно растушевывайте кистью. С таким макияжем сможет справиться любая женщина, а не только профессиональный визажист. Классический вариант исполнения smoky eyes давно исчерпал себя, а легкая небрежность только добавит вашему образу изюминки и индивидуальности.

Ресницы «паучьи лапки»

Густо накрашенные ресницы и «ресницы-паучьи лапки» – одни из главных трендов осеннего сезона. Не бойтесь переборщить со средством: тщательно наносите несколько слоев туши и можете смело выходить из дома. Длинным накладным ресницам приходят на смену редкие, торчащие в разные стороны, «кукольные».

Если вдруг у вас не хватает времени на макияж, а в частности на использование туши, не расстраивайтесь, вы не отстанете от трендов даже с ненакрашенными ресницами. Достаточно нанести тени пастельных, нюдовых или даже неоновых тонов. Также, помните, что матовость сейчас не в тренде, поэтому рекомендуется использовать сияющие текстуры, чтобы достигнуть эффекта влажной кожи. Кстати, влажный эффект поможет освежить ваш образ и даже визуально омолодить на пару лет.

Морозный румянец

Забудьте о бронзовых хайлайтерах, которые были популярны в летний период. Писком зимней моды был и остается розовый или персиковый цвет румян. В соответствии с естественным настроением сезона, визажисты рекомендуют «разогревать» щеки, имитируя морозный румянец. Лицо приобретает свежий и здоровый вид. Всё, что вам нужно – это тон фарфорового цвета и розовые румяна.

Графичные стрелки

Черная подводка не осталась в стороне. Классических аккуратных кошачьих стрелок теперь недостаточно: советуем активно экспериментировать с формой. Сейчас в тренде абсолютно все вариации: жирные, египетские, по верхнему и нижнему веку, любой длины и ширины, с «обрезанными» или закругленными концами. Смело можно использовать подводки всех цветов радуги: макияж глаз превратился в искусство, а ваши веки – в холост. Не упустите возможность примерить на себя амплуа художника.

Небрежные брови

Брови должны выглядеть максимально естественно. Запомните, брови в новом сезоне – это две сестры, а не близнецы: легкая асимметрия нестрашна. Вместо рисования четких графичных бровей попробуйте просто зачесать волоски наверх и закрепить прозрачным гелем. Кстати, не окрашивайте брови в темные неестественные тона, придерживайтесь своего природного оттенка.

Макияж губ

В макияже губ на смену ярким матовым оттенкам жидких помад возвращаются давно забытые помады-пули нюдовой палитры. Традиционные осенние винные оттенки – еще один хит бьюти-меню: нанесите помаду пурпурного или красного цвета, и тогда вам не придется тратить время на оформление бровей и глаз. За счет яркого акцента на губах ваш образ уже будет привлекательным и лаконичным. Попробуйте воссоздать эффект омбре, постепенно убавляя интенсивность цвета от середины губ к краям.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock

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