Больше цвета! 6 идей для безупречного макияжа на каждый день

Тенденции макияжа, представленные визажистами на подиумах мировых Недель мод в этом сезоне, довольно трудно воплотить в реальность в домашних условиях и тем более носить их в обычной жизни. Однако некоторые задумки все же можно смело использовать даже в повседневном макияже. В моде сейчас классическая рубиново-красная помада всевозможных оттенков, яркие тени для век, стразы, глиттер, жирные стрелки и многое другое. Главной особенностью в макияже текущего сезона является нарочитая небрежность во всем, будь то эффект омбре на губах, «ленивые» smoky eyes или многослойное нанесение туши.

«Ленивые» smoky eyes

Smoky Eyes – это бессмертная классика, которая живет из сезона в сезон. Этой осенью визажисты рекомендуют немного изменить эту популярную макияжную технику. Наносите желаемый цвет подушечками пальцев, а затем аккуратно растушевывайте кистью. С таким макияжем сможет справиться любая женщина, а не только профессиональный визажист. Классический вариант исполнения smoky eyes давно исчерпал себя, а легкая небрежность только добавит вашему образу изюминки и индивидуальности.