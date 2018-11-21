5 ошибок в макияже, которые совершают провинциалки

По мнению многих провинциальных женщин, красная помада может сделать из простушки королеву без особых затрат усилий. На самом деле плотные яркие матовые текстуры требуют идеального тона и эффекта заблюренной кожи. Яркая помада может стать центральным акцентом в бьюти-образе, для того, только если вы правильно подготовите холст: нанесите тональную основу и консилером замаскируйте покраснения, купероз и темные круги под глазами. Чтобы сделать губы выразительнее и пухлее, по контуру нанесите консилер.

Тон неподходящего оттенка

С выбором правильного цвета тонального средства у некоторых красоток возникают проблемы. Причем, обычно женщины мечутся между двумя крайностями: некоторые считают, что темное тональное средство поможет создать эффект загара, а другие предполагают, что светлые оттенок обладает волшебным омолаживающим эффектом. Итог: неправы все.

Тональное средство нужно выбирать, исходя из своего подтона кожи и ее цвета. Светлокожим не стоит брать тональные средства на тон или два темнее: эффект загара лучше создавать специальной проецирующей пудрой.

Плохо прорисованные стрелки