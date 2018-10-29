Антивозрастной макияж: бьюти-лайфхаки, способные сделать вас моложе

Особенно выйгрышно в повседневном макияже смотрятся полупрозрачные ягодные оттенки с влажным финишем: своим сиянием они способны освежить любой образ. Для вечернего выхода мы настоятельно советуем вам выбирать матовые текстуры: их стойкости можно только позавидовать. Они с легкостью переживут перекус, легкий ужин и бокал вина.

Сияющий акцент на глазах

Искрящийся яркий взгляд тоже обладает волшебным омолаживающим эффектом, поэтому забудьте о черных smoky eyes и графичных стрелках. Не стоит превращать свои глаза в два больших темных провала на лице. Вместо этого вооружитесь белым или светло-розовым карандашом: его нанесите на нижний внутренний контур – это поможет сделать глаза визуально больше. Светлый сияющий оттенок теней нанесите во внутренний уголок глаза. Тенями коричнево-телесного оттенка выделите складку веку для создания рельефа и устранения «нависшего века». На центр века также добавьте мерцающие тени, а межресничное пространство подчеркните коричневым карандашом.

Никакого матового финиша

В возрастном макияже старайтесь избегать текстур, которые оставляют глухой матовый финиш или дают эффект восковой маски на лице. Большая часть матовых средств обладает сухой текстурой и предназначена для кожи лица, склонной к жирности. Так как возрастная кожа предрасположена к сухости, то такие тональные средства в течение дня западают в морщинки и делают их более заметными. Лучшая альтернатива для возрастного макияжа – это тональные основы средней плотности с лифтинг или anti-age эффектом. Не забудьте добавить лицу сияния с помощью хайлайтера, так ваше вы будете выглядеть, будто спите по 15 часов в день. Консилер для зоны под глазами тоже лучше выбирать самый легкий со средней степень маскировки, ведь плотные текстуры хоть и скроют синяки под глазами, зато подчеркнут все мимические морщины.