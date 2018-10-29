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Антивозрастной макияж: бьюти-лайфхаки, способные сделать вас моложе

Как уже было доказано на практике, макияж способен омолаживать не хуже косметологии и пластической хирургии. Главное – знать секретные приемы визажистов и уметь их применять. О самых простых из них читайте подробнее в нашем материале!

Добавьте румян

Свежесть – первый признак молодости. Лицо с нежным румянцем всегда кажется моложе, чем выбеленная фарфоровая кожа. В возрастном макияже мы советуем отказаться от столь популярного контуринга и рисования острых скул. Хоть ваше лицо и станет выглядеть худее, но выделенная скуловая кость сделает общий вид осунувшимся и болезненным. То ли дело румяна! Этим бьюти-продуктом, кстати, тоже можно сделать контуринг: вместо вбивания румян на яблочки щек, растушуйте средства от середины лица в вискам. Вот и заветный лифтинг эффект достигнут!

Запомните еще одно простое правило нанесения: от природы краснеют не только щеки, а все лицо полностью, поэтому для достижения максимальной естественности кистью с остатками средства пройдитесь по кончику носа, вискам и подбородку.

Не бойтесь красной помады

Наконец-то времена советских предрассудков о вульгарной красной помаде прошли. Теперь этот яркий цвет носят даже юные 18 летние девушки. Красный универсален, ведь каждая сможет найти оттенок, который подойдет ее цветотипу: от ягодного до кораллового.

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Роскошная помада для губ "Роковое влечение" Ruby Red, Oribe, 2510 руб.

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Особенно выйгрышно в повседневном макияже смотрятся полупрозрачные ягодные оттенки с влажным финишем: своим сиянием они способны освежить любой образ. Для вечернего выхода мы настоятельно советуем вам выбирать матовые текстуры: их стойкости можно только позавидовать. Они с легкостью переживут перекус, легкий ужин и бокал вина.

Сияющий акцент на глазах

Искрящийся яркий взгляд тоже обладает волшебным омолаживающим эффектом, поэтому забудьте о черных smoky eyes и графичных стрелках. Не стоит превращать свои глаза в два больших темных провала на лице. Вместо этого вооружитесь белым или светло-розовым карандашом: его нанесите на нижний внутренний контур – это поможет сделать глаза визуально больше. Светлый сияющий оттенок теней нанесите во внутренний уголок глаза. Тенями коричнево-телесного оттенка выделите складку веку для создания рельефа и устранения «нависшего века». На центр века также добавьте мерцающие тени, а межресничное пространство подчеркните коричневым карандашом.

Никакого матового финиша

В возрастном макияже старайтесь избегать текстур, которые оставляют глухой матовый финиш или дают эффект восковой маски на лице. Большая часть матовых средств обладает сухой текстурой и предназначена для кожи лица, склонной к жирности. Так как возрастная кожа предрасположена к сухости, то такие тональные средства в течение дня западают в морщинки и делают их более заметными. Лучшая альтернатива для возрастного макияжа – это тональные основы средней плотности с лифтинг или anti-age эффектом. Не забудьте добавить лицу сияния с помощью хайлайтера, так ваше вы будете выглядеть, будто спите по 15 часов в день. Консилер для зоны под глазами тоже лучше выбирать самый легкий со средней степень маскировки, ведь плотные текстуры хоть и скроют синяки под глазами, зато подчеркнут все мимические морщины.

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Консилер All Hours, YSL, 2467 руб.

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Не забыли про брови?

Как бы это не было прискорбно, но многие женщины до сих пор пренебрегают макияжем бровей. Тренд на красивые, пушистые, а главное – естественные брови захватил бьюти-мир, и этому есть объективная причина: густые низкорасположенные брови визуально омолаживают лицо. Отложите подальше пинцет, вооружитесь карандашом, тенями и фиксирующим гелем для бровей. Постарайтесь не рисовать на лице абсолютно новые чужеродные брови, вместо этого придерживайтесь своей натуральной формы и помните, что у основания цвет волосков не должен быть таким же насыщенным, как и на кончиках бровей. В противном случае, ваш мейк-ап будет выглядеть неестественно. А как мы уже говорили, неестественность старит сильнее всего.

Текст: Дарья Солодовникова

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб

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