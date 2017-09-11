Passion.ru рассказывает об уловках в макияже, которые помогают скрыть возрастные изменения.

Увлажняющее средство

Перед базой нанесите на лицо увлажняющий крем, сыворотку или гель, которые быстро впитываются в кожу. Так вы скроете шелушение и мелкие морщинки.

Правильно подобранный тон

Для того чтобы выровнять цвет лица и замаскировать несовершенства, нанесите тонким слоем тональный крем. Если вы перестараетесь, то прибавите себе несколько лет. Кстати, вы можете воспользоваться различными уходовыми тональными кремами с увлажняющим или освежающим эффектом. Помните, что матовый оттенок лица старит, а вот немного блеска поможет вам выглядеть моложе.

Широкие брови

Брови-ниточки старят. Но, по счастью, мода на них прошла. В тренде широкие брови, уложенные с помощью прозрачного геля и слегка подчеркнутые карандашом в тон. Приобретите тонкую кисточку и тени для бровей, чтобы аккуратно зарисовывать просветы между волосками или слегка корректировать натуральную форму бровей. Если же у вас тонкие брови от природы, не рисуйте их на лбу, поскольку они выглядят неестественно. Вы можете пройти процедуру микроблейдинга — это татуаж бровей, который создает максимально реалистичный эффект, благодаря которому проблема с формой и цветом бровей будет надолго решена.