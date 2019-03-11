Топ-5 бьюти-процедур, которые надо успеть сделать до наступления лета

Единственный минус процедуры: ее не стоит делать в теплое время года, в период повышенной активности солнечных лучей, ведь образовавшаяся новая кожа пока что слишком тонкая, чтобы сопротивляться UV-излучению. Активное воздействие солнечных лучей повышает вероятность появления пигментных пятен.

Весна в России, к счастью, поздняя, а значит, у вас есть время до конца марта, чтобы сделать пилинг и сиять идеальной кожей всю весну. Чтобы защитить кожу от негативного воздействия солнца, обязательно используйте кремы с SPF.

Чистим до блеска

Еще одна процедура, которую стоит сделать в предверии теплого сезона – это чистка. Можете выбрать любой вид этой манипуляции на свое усмотрение: от мануальной до ультразвуковой. Чистка поможет освобидить поры от загрязнений, убрать черные точки и коммедоны. Сразу после процедуры чистки редакция Passion.ru советует пройти процедуру на аппарате Jet Pell – безинъекционное насыщение кожи витаминным коктейлем, подаваемым через струю сжатого воздуха. Это поможет закрепить достигнутый результат после чистки, стянуть поры и протонизировать кожу.

Добавим витаминов

После затяжной зимы, морозного воздуха и постоянной сухости в помещении из-за работающего на максимум центрального отопления, ваша кожа, скорее всего, страдает от сухости и обезвоживания, а тут и до появления новых морщинок не далеко. Чтобы оживить и пробудить клетки эпидермиса, вам просто необходим витаминный заряд. Тут на помощь приходят процедуры биоревитализации и мезотерапии. Мезотерапия – насыщение витаминным коктейлем – поможет устранить тусклость и уплотнить кожу, а инъекции гиалуроновой кислоты восстановят баланс влаги изнутри.