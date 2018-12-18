Обратный отсчет: какие процедуры подготовят кожу и тело к новогодней ночи

Специалисты салона красоты BRONZE&BEAUTY разработали авторскую методику использования средств с ретинолом при проведении различных уходовых процедур или пилинга исходя из типа и состояния кожи, а также желаемого результата. Использования средств с ретинолом подбирается индивидуально и используется с разной концентрацией и консистенцией, а также определяется необходимое время воздействия на кожу для достижения желаемого результата в сжатые сроки. Ретинол как универсальный стимулятор ускоряет обновление кожи, улучшает тонус и цвет кожи, придает ей здоровое сияние. Процедуры с ретинолом рекомендуется проводить за неделю до важного события, иначе рискуете получить желтоватый цвет лица.

Динамический липолиз от клиники Лантан

Процедура динамического липолиза – лидер в области новейших технологий безоперационной липосакции. Процедура основана на технологии фокусированного динамического ультразвука высокой интенсивности, позволяющего воздействовать на глубоко расположенную жировую клетчатку. После процедуры объёмы заметно уменьшаются. В течение 10-14 дней после проведения процедуры из организма выводятся разрушенные элементы жировых клеток, происходит уменьшение объёмов. Силуэт подтягивается, исчезают жировые складки, проблемные зоны уменьшаются. Это одна из самых малотравматичных процедур, которые позволяют избавится от избыточного объема.