Обратный отсчет: какие процедуры подготовят кожу и тело к новогодней ночи

Плазмолифтинг от клиники эстетической медицины "Триактив"
Плазмолифтинг – это инъекционная методика основана на введении своей собственной экологичной плазмы с высоким содержанием тромбоцитов в определенные участки тела: лицо, волосы и непосредственно тело. Принцип плазмолифтинга — это введение собственной концентрированной тромбоцитарной плазмы, поэтому именно тромбоциты будут обладать биостимулирующим эффектом. После процедуры повышается эластичность кожи, она избавляется от землистого оттенка. Плазмолифтинг может быть методом лечения фото- и хроностарения, стрий, темных кругов под глазами и даже акне. Плазмолифтинг часто применяется при подготовке кожи к пилингам и прочим косметологическим процедурам, при восстановлении кожи после лазерных методик.
Уход или пилинг с ретинолом от салона BRONZE&BEAUTY
Специалисты салона красоты BRONZE&BEAUTY разработали авторскую методику использования средств с ретинолом при проведении различных уходовых процедур или пилинга исходя из типа и состояния кожи, а также желаемого результата. Использования средств с ретинолом подбирается индивидуально и используется с разной концентрацией и консистенцией, а также определяется необходимое время воздействия на кожу для достижения желаемого результата в сжатые сроки. Ретинол как универсальный стимулятор ускоряет обновление кожи, улучшает тонус и цвет кожи, придает ей здоровое сияние. Процедуры с ретинолом рекомендуется проводить за неделю до важного события, иначе рискуете получить желтоватый цвет лица.
Динамический липолиз от клиники Лантан
Процедура динамического липолиза – лидер в области новейших технологий безоперационной липосакции. Процедура основана на технологии фокусированного динамического ультразвука высокой интенсивности, позволяющего воздействовать на глубоко расположенную жировую клетчатку. После процедуры объёмы заметно уменьшаются. В течение 10-14 дней после проведения процедуры из организма выводятся разрушенные элементы жировых клеток, происходит уменьшение объёмов. Силуэт подтягивается, исчезают жировые складки, проблемные зоны уменьшаются. Это одна из самых малотравматичных процедур, которые позволяют избавится от избыточного объема.