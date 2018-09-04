Тейпирование лица: чудо-процедура или обман косметологов?

Что такое тейпинг?
Раньше тейпинг был разновидностью физиотерапии, к которой прибегали спортсмены для быстрого восстановления мышц и связок. Спустя 40 лет успешного использования на спортсменах косметологи задумались о том, что на мышцах лица тоже можно использовать специальные пластыри.
Для тейпинга необходим специальный кинезиологический пластырь — куски тканевого материала, с одной стороны обработанные клейким, но при этом гипоаллергенным составом. Спортсмены используют его для регуляции работы мышц и их расслабления, фиксации связок и обеспечения правильной механики мышц.
Так как причиной мимических морщин зачастую является гипертонус лицевых мышц, то решение косметологов использовать тейпинг для снятия излишнего напряжения становится вполне понятным. Так тейпы работают практически как терапия ботулотоксинами. К примеру, они способны уменьшить подвижность лицевых мышц, отвечающих за появление межбровной или носогубной складок. Особенно полезен тейпинг для молодых девушек, у которых наблюдается предрасположенность к гипертонусу лицевых мышц, однако выраженных возрастных дефектов пока что нет. Однако и возрастным пациентам не помешает прибегнуть к этой методике: расслабление определенной группы мышц позволяет уменьшить выраженность мимических морщин и обеспечить лифтинг кожи. Кроме того, тейпинг обладает лимфодренажным эффектом, а значит, препятствует застою лимфы в тканях кожи лица и шеи. После нескольких процедур движение лимфы и кровоснабжение приходят в норму, а кожа выглядит свежей и отдохнувшей.
Ходить с пластырями на лице несколько дней подряд, к счастью, не придется: косметолог клеит тейпы на определенное время. Лишь от одного сеанса чудес ждать не стоит, так как специальные пластыри сами по себе не отвечают за лифтинг-эффект, а лишь блокируют определенные мышцы и уменьшают их подвижность. Таким образом, после нескольких сеансов тейпинга мышцы, находившиеся раньше в гипертонусе, переходят в состояние покоя.
«Сколько необходимо процедур?» — спросите вы. Универсального ответа на этот вопрос нет, ведь необходимо исходить из того, над какими мышцами придется потрудиться и насколько сильно вас затронули возрастные изменения. Хотя есть и приятная новость: после пары сеансов вы поймете технику использования тейпа и сможете проводить эту омолаживающую процедуру дома.
Как повторить тейпинг в домашних условиях
Как мы уже сказали, для того чтобы освоить технику тейпинга, не нужно тратить пару лет в медицинском университете и запасаться дорогостоящим оборудованием. Достаточно лишь приобрести рулон кинезиологического пластыря в аптеке или на специализированных сайтах. Обычно к ним прилагается подробная инструкция с описанием зон, на которых можно закреплять тейпы, и схема правильного расположения. Длина и ширина используемых отрезков может существенно меняться в зависимости от зоны применения. К примеру, для устранения межбровной складки и морщин на лбу понадобится гораздо меньше полосок, чем для полноценного лифтинга височной зоны или коррекции второго подбородка.
Главное — следите за тем, чтобы во время проведения домашнего тейпинга не происходило растяжение кожи, а вы не чувствовали механический лифтинг мышц и эпидермиса. Наносить тейпы на зону вокруг глаз не рекомендуется, ведь кожа там достаточно тонкая и поэтому легко растягивается. Кроме того, тейпинг зоны вокруг глаз просто-напросто неэффективен, в таком случае зачем подвергать нежную кожу агрессивному воздействию?
Пластырь — это не тейп
Некоторые сподручные материалы не стоит использовать для проведения процедуры. К примеру, не подойдет для тейпинга обычный пластырь, так как клейкое вещество, которое держит его на коже, не гипоаллергенно, а значит, может вызвать повышенную чувствительность эпидермиса.
Кроме того, пластырь имеет свойство быстро терять форму и растягиваться, а следовательно, не способен прочно зафиксировать лицевые мышцы. Некоторые особо отчаянные женщины используют супертонкий прозрачный матовый скотч, для того чтобы мгновенно подтянуть овал лица или избавиться от второго подбородка. И все же эти манипуляции имеют колоссальные отличия от настоящего косметологического тейпинга: вместо эффекта расслабления лицевых мышц происходит обычный механический лифтинг, который лишь еще больше растягивает кожу, а значит, усугубляет возрастные изменения. Кстати, именно к таким мерам прибегали голливудские актрисы в 40-х и 50-х годах прошлого века. К примеру, Джоан Кроуфорд умело наклеивала тонкие кусочки прозрачного скотча на лицо и прятала их под париком.
Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб