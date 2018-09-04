Тейпирование лица: чудо-процедура или обман косметологов?

Так как причиной мимических морщин зачастую является гипертонус лицевых мышц, то решение косметологов использовать тейпинг для снятия излишнего напряжения становится вполне понятным. Так тейпы работают практически как терапия ботулотоксинами. К примеру, они способны уменьшить подвижность лицевых мышц, отвечающих за появление межбровной или носогубной складок. Особенно полезен тейпинг для молодых девушек, у которых наблюдается предрасположенность к гипертонусу лицевых мышц, однако выраженных возрастных дефектов пока что нет. Однако и возрастным пациентам не помешает прибегнуть к этой методике: расслабление определенной группы мышц позволяет уменьшить выраженность мимических морщин и обеспечить лифтинг кожи. Кроме того, тейпинг обладает лимфодренажным эффектом, а значит, препятствует застою лимфы в тканях кожи лица и шеи. После нескольких процедур движение лимфы и кровоснабжение приходят в норму, а кожа выглядит свежей и отдохнувшей.

Ходить с пластырями на лице несколько дней подряд, к счастью, не придется: косметолог клеит тейпы на определенное время. Лишь от одного сеанса чудес ждать не стоит, так как специальные пластыри сами по себе не отвечают за лифтинг-эффект, а лишь блокируют определенные мышцы и уменьшают их подвижность. Таким образом, после нескольких сеансов тейпинга мышцы, находившиеся раньше в гипертонусе, переходят в состояние покоя.

«Сколько необходимо процедур?» — спросите вы. Универсального ответа на этот вопрос нет, ведь необходимо исходить из того, над какими мышцами придется потрудиться и насколько сильно вас затронули возрастные изменения. Хотя есть и приятная новость: после пары сеансов вы поймете технику использования тейпа и сможете проводить эту омолаживающую процедуру дома.