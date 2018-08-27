9 эффективных салонных процедур, о которых вы пока не знаете

Биоремоделирование Profhilo в cалоне BRONZE&BEAUTY
Биоремоделирование - это инъекционная процедура, результат от которой стоит того, чтобы потерпеть неприятные ощущения. Препарат для биоремоделирования Profhilo - это имплантат для мягких тканей, основанный на запатентованной технологии стабилизации нехимическим путем комплексов гиалуроновой кислоты высокого и низкого молекулярного веса для работы на всех слоях эпидермиса. Биоремоделирование кожи лица помогает устранить дряблость кожи и вернуть ей молодой, свежий и привлекательный вид. За счет сочетания комбинированных гибридов гиалуроновой кислоты и методики введения за 5 проколов с каждой стороны лица можно получить следующие эффекты: регенирирующий эффект, интенсивное увлажнение, гидролифтинг, лифтинг эффект. Минимум проколов, минимум побочных эффектов и максимум эффективности.
Курс состоит из двух процедур с интервалом в 1 месяц,и в зависимости от степени выраженности старения, дряблости. Дерматологи рекомендуют провести еще одну поддерживающую результат процедуру через 2 месяца после второй инъекции.
PRX-T терапия
Успокоим ненавистников иголок на берегу, профессиональная процедура PRX-T33 терапии - это не инъекционная манипуляция, а послойное нанесение препарата PRX-T33 на кожу интенсивными массажными движениями. Процедура завершается кремом WiQomed для сухой и очень сухой кожи. Крем позволяет восстановить гидролипидную мантию кожи, улучшить клеточное обновление и поддержать местный иммунитет эпидермиса (устойчивость кожи в внешним раздражителям). Следующая процедура курса проводится через 7 - 10 дней. Курс PRX-T33 терапии состоит из 4 - 6 процедур, либо назначается индивидуально по показаниям
PRX-T33 терапия дает сильнейший ревитализирующий эффект, стимулирует синтетическую функцию дермы без какого-либо повреждения эпидермиса.
Мультиуход для лица GeneО+ от Премиум Экстетикс
Новая уходовая процедура на аппарате geneО+ (разработка израильской компанией Pollogen by Lumenis), позволит поработать с кожей лица в нескольких направлениях: улучшить рельефа и цвета, глубоко увлажнить, уменьшить пигментацию, сократить салоотделение и диаметр расширенных пор. Процедура отлично подходит для подготовки к важным встречам и мероприятиям. Благодаря комплексному подходу обеспечивается тот самый WOW – эффект, о котором мечтают многие женщины.
Процедура проходит в несколько этапов. Сначала проводят эксфолиацию кожи с помощью губки с легким абразивом. Далее - оксигенацию или окситерапию, которая вызывает кислородное голодание клеток эпидермиса. Это в свою очередь стимулирует естественный приток крови к коже лица и усиливает процессы естественного обновления клеток. После выполняется сонофорез – на кожу наносится косметический гель (омолаживающий или отбеливающий) и при помощи ультразвука его активные компоненты проводятся в более глубокие слои кожи. Далее при необходимости, проводится процедура радиочастотного лифтинга, действие которого направлено на подтяжку и уплотнение кожи. Для выраженного эффекта необходим курс из 3-4 процедур
Результат мультиухода – улучшение структуры кожи и ее цвета, уплотнение и тонизация дермы, сглаживание мелких морщинок, нормализация работы сальных желез и сужение пор, подтяжка контура, осветление пигмента.