9 эффективных салонных процедур, о которых вы пока не знаете

Курс состоит из двух процедур с интервалом в 1 месяц,и в зависимости от степени выраженности старения, дряблости. Дерматологи рекомендуют провести еще одну поддерживающую результат процедуру через 2 месяца после второй инъекции.

PRX-T терапия

Успокоим ненавистников иголок на берегу, профессиональная процедура PRX-T33 терапии - это не инъекционная манипуляция, а послойное нанесение препарата PRX-T33 на кожу интенсивными массажными движениями. Процедура завершается кремом WiQomed для сухой и очень сухой кожи. Крем позволяет восстановить гидролипидную мантию кожи, улучшить клеточное обновление и поддержать местный иммунитет эпидермиса (устойчивость кожи в внешним раздражителям). Следующая процедура курса проводится через 7 - 10 дней. Курс PRX-T33 терапии состоит из 4 - 6 процедур, либо назначается индивидуально по показаниям

PRX-T33 терапия дает сильнейший ревитализирующий эффект, стимулирует синтетическую функцию дермы без какого-либо повреждения эпидермиса.

Мультиуход для лица GeneО+ от Премиум Экстетикс

Новая уходовая процедура на аппарате geneО+ (разработка израильской компанией Pollogen by Lumenis), позволит поработать с кожей лица в нескольких направлениях: улучшить рельефа и цвета, глубоко увлажнить, уменьшить пигментацию, сократить салоотделение и диаметр расширенных пор. Процедура отлично подходит для подготовки к важным встречам и мероприятиям. Благодаря комплексному подходу обеспечивается тот самый WOW – эффект, о котором мечтают многие женщины.