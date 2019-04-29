Трамп, Зеленская и другие самые эффектные и обаятельные жены мировых лидеров

По образованию она - архитектор, но по профессии не работала, всю жизнь посвятив строительству домашнего очага и помощи мужу в развитии его карьеры и бизнес-проектов, сама же предпочитала оставаться в тени. Сейчас, конечно же, все изменится. Елена пока не определилась, чем будет заниматься в качестве первой леди, но у нее на это еще есть время. Однако любовь своих соотечественников она уже завоевала, благодаря своей искренности и безупречному чувству стиля, в котором она не уступает Мелании Трамп.

И в честь того, что совсем скоро такая молодая, умная и красивая женщина станет первой леди Украины, редакция Passion.ru решила вспомнить других жен глав государств, которые уже завоевали любовь миллионов людей и которым Елена Зеленская совсем скоро составит компанию.

Мелания Трамп, первая леди США