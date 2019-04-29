Трамп, Зеленская и другие самые эффектные и обаятельные жены мировых лидеров

На президентских выборах на Украине совсем недавно победил Владимир Зеленский, чья супруга отличается редкостной красотой и чувством стиля. О самой Елене Зеленской известно не слишком много. Ей всего 41 год, так что она станет одной из самых молодых первых леди.
Фото: Globallookpress.com
По образованию она - архитектор, но по профессии не работала, всю жизнь посвятив строительству домашнего очага и помощи мужу в развитии его карьеры и бизнес-проектов, сама же предпочитала оставаться в тени. Сейчас, конечно же, все изменится. Елена пока не определилась, чем будет заниматься в качестве первой леди, но у нее на это еще есть время. Однако любовь своих соотечественников она уже завоевала, благодаря своей искренности и безупречному чувству стиля, в котором она не уступает Мелании Трамп.
И в честь того, что совсем скоро такая молодая, умная и красивая женщина станет первой леди Украины, редакция Passion.ru решила вспомнить других жен глав государств, которые уже завоевали любовь миллионов людей и которым Елена Зеленская совсем скоро составит компанию.
Мелания Трамп, первая леди США
Фото: eastnews.ru
Супруга Дональда Трампа считается одной из самых стильных первых леди не только в истории Америки, но и всего мира. Бывшая модель, она и в свои 49 лет обладает поистине роскошной фигурой, а ее раскосые голубые глаза, высокие скулы и врожденная грация притягивают не только объектив фотокамеры. Мелания тщательно ухаживает за собой, использует много уходовой косметики, ведет здоровый образ жизни, но выступает против ботокса, заявляя, что хочет стареть красиво, и, надо сказать, не лукавит. У нее есть мимические морщинки, которые ее абсолютно не портят.
Брижит Макрон, первая леди Франции
Фото: Globallookpress.com
Элегантная, всегда улыбчивая и при этом сдержанно немногословная, она словно бы специально создана для роли первой леди. А еще мадам Макрон, безусловно, умна и необыкновенно харизматична. Но наибольшее восхищение вызывает то, как она выглядит в свои 66 лет. А выглядит она, будем честны, просто превосходно. За это надо сказать спасибо молодому мужу и, конечно же, косметологам, которых она очень любит и на которых тратит немалые средства. Ботокс, уколы филлеров, аккуратные манипуляции с губами – все это есть в ее арсенале, но прибегает она к ним в весьма умеренных количествах.
Хулиана Ававда, первая леди Аргентины
Фото: GettyImages.com
Хулиана Авада – очень умная женщина, за плечами которой собственный бизнес. Да еще и редкая красавица, которую на родине, да и за ее пределами, часто называют латиноамериканской Жаклин Кеннеди. И это вполне заслуженно, ведь она одна из самых элегантных женщин планеты: ей одинаково идут и брючные костюмы, и строгие платья, и самые обычные джинсы с футболками, в которых она встречалась с людьми во время президентской компании мужа.
Мехрибан Алиева, первая леди Азербайджана
Фото: Globallookpress.com
Первой леди Азербайджана уже 54 года, но выглядит она гораздо моложе. В этом немалая заслуга ее косметологов. Не пренебрегает Мехрибан Алиева и услугами пластических хирургов, за что не раз ее упрекали в СМИ, однако не скрывает она и свой весьма неоднозначный бьюти-секрет, благодаря которому ее фигура остается по-девичьи точеной: утром она выпивает чашку какао, а затем до двух дня ест все, что пожелает, но после наступления часа Х не позволяет себе ничего, кроме воды.
Анхелика Ривера, первая леди Мексики
Фото: GettyImages.com
Жена президента Мексики была известна на родине и за ее пределами и до «вступления в эту должность». В юности она была успешной моделью, а затем стала звездой мыльных опер, одна из которых – культовая мелодрама «Просто Мария». Однако, став женой сначала губернатора, а потом президента Мексики, она вынуждена была оставить эту работу. Но на публике по-прежнему появляется часто, а ее красота не блекнет с годами. Главный секрет ее неотразимости – раздельное питание, долгие прогулки по пляжу и… увлечение кикбоксингом.