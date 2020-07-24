«Мисс монобровь», девушка-«белый дракон» и еще 9 фриков из Сети, которых все обожают

Аргентинец с раннего детства сходил с ума по фэнтези, потому неудивительно, что в какой-то момент он захотел стать одним из фантастических существ. Луис решил, что мечтает быть эльфом и целенаправленно начал двигаться к своей мечте с 14 лет. Для начала он обесцветил волосы, затем удалил всю растительность на теле, позднее сделал ринопластику, операцию по смене цвета глаз (последнее не прошло для него бесследно, но осложнения его не остановили). За 11 лет Падрон уже потратил на пластику 35 тысяч долларов, но своей цели еще не достиг: в его планах — изменение формы ушей и разреза глаз, удлинение конечностей и наращивание мышц.

«Живая мультяшка» Пикси Фокс