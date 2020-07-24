«Мисс монобровь», девушка-«белый дракон» и еще 9 фриков из Сети, которых все обожают
Фото: Instagram jessicaalvesuk
«Мисс монобровь» София Хаджипантели
Фото: Instagram sophiahadjipanteli
София стала известна в Сети благодаря своим густым бровям, которые срослись на переносице и из двух образовали одну (практически как у художницы Фриды Кало). Долгие годы девушка стеснялась этой своей особенности и тщательно выщипывала лишние волоски, но в какой-то момент призналась, что устала от этого — и оставила все как есть. И это было верное решение. Густые брови стали пропуском Софии в мир модельного бизнеса, а затем сделали звездой в социальной сети Instagram.
Анжелика Протодьяконова и ее брови-квадраты
Фото: Instagram anzhelika_protodiakonova
Жительница Якутии шокировала всю Россию, когда появилась на федеральном ТВ со своими гигантскими квадратными бровями, которые занимали больше половины ее лба. Все началось как шутка, но внезапно Анжелика проснулась знаменитой: ее стали приглашать на разные телепередачи, с ней стали сотрудничать бренды, двери шоу-бизнеса практически распахнулись перед ней, но внезапно девушка исчезла с радаров, решив, что устала от столь пристального внимания и образа фрика. Однако поклонники не оставляют надежды, что якутка передумает.
«Белый дракон с голубыми глазами» Эмбер Люк
Фото: Instagram ambs_luke
Молодая австралийка Эмбер Люк еще в подростковом возрасте решила перевоплотиться в дракона. Ради этой мечты она сделала операцию по раздвоению языка, установила пирсинг, сделала тоннели в ушах и окрасила в голубой белки глаз, увеличила грудь, про то, что на ее лице и теле практически нет свободного от татуировок места, и напоминать не стоит. Девушка не раз признавалась, что ей совершенно не нравится то, как она выглядела до всех преображений, потому в планах у нее продолжать эксперименты над собой. Тем более что поклонники это одобряют.
«Экс-живой Кен», ставший Барби, Джессика Алвес
Фото: Instagram jessicaalvesuk
Родриго Алвес в юности подвергался критике со стороны сверстников, это и заставило его впервые лечь под нож пластического хирурга в 17 лет. И юноша втянулся! Долгие годы он хотел быть похожим на бойфренда куклы Барби Кена, ради чего перенес не один десяток пластических операций, на которые потратил больше полумиллиона долларов. Некоторые из операций едва не закончились летальным исходом. И, казалось бы, цель уже близка, но внезапно для всех в начале 2020 года Родриго сделал каминг-аут и сменил пол, превратившись в женщину по имени Джессика.
«Мускулистая Барби» Юлия Винс
Фото: Instagram julia_vins
Девушка с ангельским лицом, большими глазами и телом пауэрлифтера производит неизгладимое впечатление на всех, кто видит ее фотографии. Юля начала поднимать тяжести еще в подростковом возрасте и за несколько лет обзавелась внушительной мускулатурой, званием мастера спорта и армией фанатов, которые не устают восхищаться своим кумиром.
«Барби из Одессы» Валерия Лукьянова
Фото: Instagram valeria_lukyanova21
Еще один известный сетевой фрик Валерия Лукьянова прославилась в Сети своим увлечением различным субкультурами, эзотерическими учениями и необычной внешностью. Она сама называет себя одесской Барби и неоднократно повторяет, что такие черты лица ей достались исключительно от природы, а в фигуре она меняла только размер груди. Конечно, кроме поклонников ей мало кто верит, но разве это важно?
«Руки-базуки» Кирилл Терешин
Фото: Архивы пресс-служб
Кирилл Терешин стал популярным благодаря своему желанию накачать мощные бицепсы. Но традиционный путь ему показался очень долгим, потому вместо тренировок он решил вкачать в мышцы специальный препарат. Денег на него не хватило, потому он изготовил альтернативу самостоятельно: смешал лидокаин, оливковое масло и бензиловый спирт и вкачал 6 литров адской смеси себе в бицепсы. Это, естественно, привело к проблемам со здоровьем и… бешеной славе на всю Россию.
«Человек-эльф» Луис Падрон
Фото: Instagram luispadron.elf
Аргентинец с раннего детства сходил с ума по фэнтези, потому неудивительно, что в какой-то момент он захотел стать одним из фантастических существ. Луис решил, что мечтает быть эльфом и целенаправленно начал двигаться к своей мечте с 14 лет. Для начала он обесцветил волосы, затем удалил всю растительность на теле, позднее сделал ринопластику, операцию по смене цвета глаз (последнее не прошло для него бесследно, но осложнения его не остановили). За 11 лет Падрон уже потратил на пластику 35 тысяч долларов, но своей цели еще не достиг: в его планах — изменение формы ушей и разреза глаз, удлинение конечностей и наращивание мышц.
«Живая мультяшка» Пикси Фокс
Фото: Instagram pixeefox
Изначально Пикси — вполне себе симпатичная шведка. Однако у нее странная мечта — быть похожей на Джессику Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера». Одна беда: сексуальная героиня картины была рисованным персонажем с экстремально тонкой талией и очень большой грудью. Но Пикси это не остановило. Она перенесла увеличивающую маммопластику, вставила импланты в глаза, чтобы стать зеленоглазой, и несколько операций по удалению 6 (!) ребер. Теперь девушке приходится практически 24 часа в сутки носить поддерживающий корсет, зато обхват ее талии составляет всего 36 сантиметров. На Джессику Рэббит она по-прежнему не особо похожа, но в Сети у нее масса поклонников.
«Человек-дракон» Александр Шпак
Фото: Instagram sashashpakofficial
Пожалуй, один из самых известных фриков России. Когда-то он работал охранником, но потом решил, что хочет быть более брутальным. Ради новой внешности он нарастил клыки и когти, накачал губы, сделал татуировки по всему телу, вставил импланты в грудь и ягодицы, провел несколько сеансов липосакции и изменил форму лба и надбровных дуг. Теперь Шпак эпатирует публику, появляясь на людях в откровенных нарядах и при полном боевом раскрасе. Зарабатывает он, помогая всем желающим стать бодибилдерами, а также ведет очень популярный блог в соцсети Instagram.
«Человек-утконос» Евгений Болотов
Фото: vk.com
30-летний российский парень когда-то был очень симпатичным, но увлекся бесчисленными модификациями тела: набил татуировки, сделал огромные дыры в носу, куда вставил массивный пирсинг, а главное — расширил свою нижнюю губу, чтобы вставить в нее огромный тоннель, который соединяется с пирсингом на верхней губе. Выглядит эта конструкция странно и делает речь неразборчивой, за это на российском телевидении Болотова прозвали самым страшным человеком страны и человеком-утконосом.
Фото: Instagram, архив пресс-служб
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