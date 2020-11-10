Кудрявцева с Кардашьян и другие невероятно похожие друг на друга звезды

Каждая из этих двух рыжеволосых красавиц удивительно прекрасна сама по себе – это неоспоримо, но это не отменяет факта их похожести друг на друга. Однажды знаменитости даже снимались в одной картине, однако, чтобы зрители их не путали, режиссер перекрасил обеих. По этой же причине фанаты просят актрис обсуждать цветовые решения в одежде при выходах в свет, где они могут оказаться вместе, чтобы они могли их различить.

Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган