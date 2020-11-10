Кудрявцева с Кардашьян и другие невероятно похожие друг на друга звезды
Фото: Instagram, GettyImages
Лера Кудрявцева и Ким Кардашьян
Фото: Instagram, GettyImages
О сходстве российской телеведущей и звезды американского реалити говорят уже очень давно. Особенно очевидным это стало после того, как Ким на время перекрасилась в блондинку. Однажды, когда Кудрявцева отдыхала в Майами, ее даже перепутали с Ким Кардашьян.
Гарик «Бульдог» Харламов и Мэтт Дэймон
Фото: Globallookpress.com
Сейчас, конечно, в это довольно сложно поверить, но, когда Гарик был худее, а Мэтт моложе, их легко было принять за братьев и не так-то просто отличить друг от друга. Они даже очки носили одинаковой формы носили. Однако время и дополнительные килограммы все расставили по своим местам, и сейчас сходство двух знаменитостей уже не столь очевидно бросается в глаза.
Светлана Устинова и Клаудиа Шиффер
Фото: Ширинкина, Globallookpress.com
Супермодели 90-х – настолько яркие звезды, что кажутся недосягаемыми. Их красота пленит нас, и, кажется, что не может появиться на свет еще одна такая красавица. Однако даже у столь редких бриллиантов рано или поздно появляется достойная пара. Так, в далеком 2006 году юная российская актриса Светлана Устинова дебютировала в продолжении культового фильма Петра Буслова «Бумер: фильм второй». Однако запомнилась девушка вовсе не своей яркой игрой, а разительным сходством с супермоделью Клаудией Шиффер, которое, впрочем, можно заметить и сейчас.
Алексей Серебряков и Пол Беттани
Фото: Globallookpress.com
Британец Пол Беттани, голливудская звезда с внушительным списком успешных работ за плечами, и Алексей Серебряков, знаменитость отечественная, – точек пересечения у них, прямо скажем, не очень много, потому заподозрить, что они братья, разлученные в детстве, не представляется возможным, однако сходство двух актеров просто фантастическое.
Марго Робби и Джейми Прессли
Фото: Globallookpress.com, eastnews.ru
13 лет разницы в возрасте, а они похожи друг на друга будто сестры. Сходство двух блондинок настолько поразительно, что кажется, что такого просто не может быть. Правда карьера Робби складывается удачнее, чем ее коллеги по актерскому цеху.
Эми Адамс и Айла Фишер
Фото: DPA portal.picture-alliance.com, Globallookpress.com
Адамс однажды в далеком 2014 году в сердцах заявила, что, несмотря на ее собственную успешную карьеру, ее регулярно называют Айлой Фишер. При этом удивителен тот факт, что обе знаменитости не только от природы рыжие, но еще и знакомы с детства: они учились в одной школе, ходили в одну и ту же танцевальную школу, потому первыми заметили столь странное сходство.
Милла Йовович и Линда Евангелиста
Фото: DPA portal.picture-alliance.com, Globallookpress.com
Линда Евангелиста значительно старше Миллы, ее черты лица более резкие. Йовович хоть и прославилась ролью сильной женщины, вечно пытающейся остановить зомби-апокалипсис, обладает более мягкой внешностью. Но несмотря на это, знаменитости оказались удивительно похожи друг на друга.
Генри Кавилл и Мэтт Бомер
Фото: Globallookpress.com
Два голливудских красавчика покорили сердца многих женщин. Первый прославился ролями Супермена и Ведьмака, а второй запомнился в качестве обаятельного мошенника, помогающего ФБР раскрывать преступления в области искусства в шоу «Белый воротничок». Трудно не заметить их потрясающее сходство: и скулы, и цвет глаз, и обаятельная улыбка. Правда, если карьера Кавилла активно идет в гору, у Бомера наметился очевидный спад, который он связывает с собственным каминг-аутом.
Натали Портман и Кира Найтли
Фото: Globallookpress.com
О потрясающем сходстве этих двух актрис известно уже очень давно. Порой складывается ощущение, что у них одно лицо на двоих. Более того, данный факт заметили и режиссеры: Найтли даже сыграла одну из дублерш Падме Амидалы – королевы из саги о «Звездных войнах», которая покорила сердце Энакина Скайуокера.
Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард
Фото: Globallookpress.com
Каждая из этих двух рыжеволосых красавиц удивительно прекрасна сама по себе – это неоспоримо, но это не отменяет факта их похожести друг на друга. Однажды знаменитости даже снимались в одной картине, однако, чтобы зрители их не путали, режиссер перекрасил обеих. По этой же причине фанаты просят актрис обсуждать цветовые решения в одежде при выходах в свет, где они могут оказаться вместе, чтобы они могли их различить.
Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган
Фото: Globallookpress.com
И еще одна пара, на сей раз мужчин, «делящая» одно лицо на двоих. Хавьер – жгучий испанец, Морган – сдержанный американец, но разные страны и континенты не помешали им родиться столь похожими друг на друга. А если учесть, что звезды – ровесники, они даже с возрастом меняются по-разному. Жаль только, что актерам не удалось встретиться на одной съемочной площадке – понаблюдать за этим было бы любопытно.
Хит Леджер и Джозеф Гордон-Левитт
Фото: GettyImages, Globallookpress.com
Сходство актеров проявилось не сразу: звезды даже встречались на одной съемочной площадке, когда вместе работали над картиной «10 причин моей ненависти», и тогда никто не обратил внимание на то, что они похожи друг на друга, как родные братья. Однако со временем ситуация изменилась, и псевдо-родственные связи между Леджером и Гордоном-Левиттом стали очевидны.
Зои Салдана и Тэнди Ньютон
Фото: Globallookpress.com
Посмотрите на фото этих двух знаменитостей и попробуйте найти три отличия в их внешности. Действительно, это невероятно сложно, потому Зои и Тэнди регулярно путают. Оно и неудивительно: похожи они не только лицом, но и телосложением, а также высокой степенью обаяния.
Фото: Gettyimages, Eastnews, dpa, Globallook, архив пресс-службы, Instagram
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