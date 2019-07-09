Водонаева, Бекхэм, Кидман и еще 8 звезд, которые уменьшили грудь (и не пожалели об этом)

Николь Кидман
Актриса никогда не могла похвастаться шикарными формами, но это никогда не останавливало ее от съемок в откровенных сценах. Да у Николь и не могло быть поводов для комплексов – ее фигура была идеальной. Однако в 2009 году ее грудь внезапно заметно увеличилась с первого до третьего размера и на некоторых фото стала выглядеть ненатурально. Видимо, актриса и сама была не сильно довольна результатом, потому что довольно быстро избавилась от имплантов.
Виктория Бэкхем
Виктория Бэкхем всегда была недовольна размером собственной груди, и когда у нее появилась возможность, сделала операцию, увеличив бюст с миниатюрного первого до внушительного пятого. При этом на вопросы поклонников и журналистов о внезапно выросшей груди экс-перчинка и бизнес-леди категорически отрицала хирургическое вмешательство, заявляя, что ее грудь маленькая и абсолютно естественная. Однако со временем Вики все же решила избавиться от имплантов и сейчас гордо носит натуральный бюст второго размера.
Алена Водонаева
Роскошные формы Алене достались от мамы, а после рождения ребенка ее грудь стала еще больше, что категорически не устраивало звезду, всегда мечтавшую о более скромном размере. О редукционной маммопластике светская львица задумывалась и до появления сына Богдана, но когда ему исполнилось 3 года, решительно настроилась воплотить этот план в жизнь. Сейчас грудь Алены, благодаря стараниям умелого хирурга, уменьшилась с пятого размера до более скромного третьего.
Дрю Бэрримор
Дрю не раз признавалась, что ее пышный от природы бюст никогда ей не нравился. Более того, он доставил немало проблем, в первую очередь психологических. Актриса устала от повышенного внимания мужчин к своей груди, а также от того факта, что она всегда казалась полнее, чем было на самом деле. Звезда уменьшила свой бюст с четвертого до второго размера еще в далеком 1992 году и после операции неоднократно заявляла, что с тех пор ей стало жить гораздо легче.
Кристина Риччи
Миниатюрную от природы Риччи природа щедро наградила бюстом четвертого размера. Звезду «Семейки Аддамс» и фильма про Лиззи Бордем такое положение вещей категорически не устраивало, она неоднократно заявляла, что хочет прибегнуть к редукционной маммопластике, чтобы, наконец, мужчины начали смотреть ей в глаза. И она сделала это! Причем актриса уменьшила бюст до скромного второго размера в начале 2000-х годов, когда весь мир переживал бум на грудь, больше напоминающую своими размерами футбольные мячи.
Дженнифер Коннелли
На пике своей карьеры юная Дженнифер Коннелли обладала весьма внушительными формами четвертого размера, которые продемонстрировала в откровенных сценах вышедшего в 2000 году культового фильма «Реквием по мечте». Однако уже спустя 6 лет ее грудь стала значительно скромнее, что не осталось незамеченным поклонниками актрисы. Звезда никогда не рассказывала, что произошло, но факт остается фактом: Дженнифер либо уменьшила натуральный бюст до скромного первого размера, либо избавилась от имплантов.
Памела Андерсон
История умалчивает, сколько раз за свою жизнь звезда «Спасателей Малибу» делала операции по увеличению груди. Первый раз она прибегла к услугам пластических хирургов сразу после наступления 21-летия. С тех пор бюст Памелы увеличивался в геометрической прогрессии, и за этим ростом на голубых экранах телевизоров наблюдал весь мир – сцена, в которой актриса бежит по пляжу в красном купальнике, никого не оставила равнодушным. Однако в начале 2000-х годов звезда решила вернуться к более естественному третьему размеру. Совсем отказаться от имплантов ей не удалось по медицинским показаниям, но теперь Памела гордо носит уже не огромный силиконовый бюст, а вполне себе приближенный к натуральному.
Маша Малиновская
Когда мы говорим о Маше Малиновской, первое, что приходит на ум – пластические операции. Действительно, список процедур, которые испробовала на себе звезда, весьма внушительный. Одних только операций по увеличению-уменьшению-коррекции формы груди она сделала аж 6 штук. Причем первую сделала, когда ей было всего 19 лет. Размер ее бюста сначала увеличился со второго до четвертого, а после рождения ребенка – и до пятого, затем Маша решила исправить ошибки молодости и постепенно уменьшила грудь до третьего размера.
Ариэль Уинтер
Молодая актриса, ставшая популярной благодаря сериалу «Американская семейка», уменьшила свою грудь с шестого на четвертый размер. Решение об операции она приняла, когда ей было всего 17 лет, и сумела добиться разрешения родителей. Впоследствии Ариэль неоднократно в различных интервью говорила, что очень довольна результатом и не может найти слов, чтобы описать, как хорошо и легко она теперь себя чувствует. Также девушка призналась, что из-за большой груди ей все время приходилось носить облегающие наряды, в вещах свободного покроя ее фигура смотрелась ужасно.
Шэрон Осборн
Какие только манипуляции не производила с собственной внешностью эпатажная супруга рокера Оззи Осборна. Чего стоят ее многочисленные подтяжки лица и увлечение контурной пластикой. Грудь также подвергалась неоднократной переделке. Но внушительный бюст шестого размера в конце концов стал причиной мучительных болей в спине, и Шэрон приняла решение уменьшить его до четвертого.
Куин Латифа
Рэп-исполнитель и актриса всегда была пышной женщиной, это касалось и груди, и фигуры. Но в какой-то момент Куин начала худеть, при этом ее грудь так и оставалась внушительного шестого размера. Чтобы исправить ситуацию и сделать фигуру более гармоничной, актриса в 2013 году легла под нож хирурга и уменьшила свой бюст на три размера. Куин признается, что вес ее бюста до операции составлял 10 килограммов, а боли в спине от подобной тяжести были невыносимы, потому она ничуть не жалеет о принятом решении.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo/shutterstock
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