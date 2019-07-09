Водонаева, Бекхэм, Кидман и еще 8 звезд, которые уменьшили грудь (и не пожалели об этом)

История умалчивает, сколько раз за свою жизнь звезда «Спасателей Малибу» делала операции по увеличению груди. Первый раз она прибегла к услугам пластических хирургов сразу после наступления 21-летия. С тех пор бюст Памелы увеличивался в геометрической прогрессии, и за этим ростом на голубых экранах телевизоров наблюдал весь мир – сцена, в которой актриса бежит по пляжу в красном купальнике, никого не оставила равнодушным. Однако в начале 2000-х годов звезда решила вернуться к более естественному третьему размеру. Совсем отказаться от имплантов ей не удалось по медицинским показаниям, но теперь Памела гордо носит уже не огромный силиконовый бюст, а вполне себе приближенный к натуральному.

Маша Малиновская