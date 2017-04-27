Инъекционные и аппаратные методики в косметологии обновляются практически каждый месяц. Поэтому мы решили узнать у эксперта, реально ли сегодня вообще отказаться от пластики, пытаясь сохранить свою красоту и молодость.

Оксана Чащина Врач антиэйджинг-медицины, врач-дерматокосметолог, заведующая отделением эстетики тела клиники антиэйджинга «Пятый элемент»

Как сохранить молодость губ



При возникновении первых признаков возрастных изменений будет правильнее обратиться к специалисту. В зависимости от жалоб врачи-косметологи подберут уход, порекомендуют аппаратные или инъекционные методики.

При снижении тонуса мышц мы обращаем внимание на стимуляцию низкочастотными токами, реструктуризирующими мышечные волокна. Для избавления от поверхностной дегидратации губ хорошо подойдет лазерная биоревитализация, обеспечивающая глубокое и пролонгированное увлажнение: процедура проводится всесезонно, она абсолютно комфортна и безболезненна.

Более выраженная дегидратация или неудовлетворительная форма губ корректируются с помощью инъекционных препаратов — филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

Как сохранить молодость взгляда



С поверхностными морщинами и снижением тонуса кожи периоральной зоны хорошо справляются химические пилинги, биоревитализация и биорепарация. Выраженные морщины и складки требуют совместного применения ботулинотерапии и контурной пластики, возможно применение лазерных методик омоложения.

Зона вокруг глаз подвергается более быстрому старению за счет большого количества функций, которые выполняются мягкими тканями: постоянное движение глазных яблок, моргание, эмоции, нанесение и снятие декоративной косметики у женщин. В результате кожа истончается, появляются морщины и грыжевые выпячивания.

Помимо оперативной коррекции (блефаропластики) существует большое количество современных методов восстановления этой зоны, которые в то же время являются профилактическими и дополняющими пластические операции. Среди них лазерные методики для укрепления кожи и работы с морщинами, инъекционная коррекция и мезотерапия, использование пептидных препаратов для расщепления грыжевых выпячиваний, токи, снижающие отечность и укрепляющие кожу и мышцы. Все эти безоперационные процедуры крайне эффективны и при курсовом воздействии могут конкурировать с блефаропластикой.