Юлия Гапонова

архивный автор

y.gaponova@rambler-co.ru

Главный редактор

Журналист, психолог. С детства старалась доносить до людей только интересную информацию и достоверные факты, поэтому связала свою жизнь с журналистикой. С 2002 года работаю в российских СМИ. Начала свой старт на телевидении в качестве редактора и ведущей, затем перешла в глянец и долгое время сотрудничала с такими изданиями, как Fashion Collection, SNC, Трансаэро, Империал и другие. С 2011 года направила свою энергию в сторону dijital-проектов и успела поработать с Wday.ru, Graziamagazine, Kiz.ru и другими. За почти 19 лет работы освещала разные сферы – от шоу-бизнеса и психологии до красоты и здоровья, обзавелась внушительной базой экспертов и «нужных» контактов, посетила множество модных показов, светских событий и конференций. За это время настолько прокачала свой дзен, что спокойно отношусь к дедлайнам, быстро реагирую на инфоповоды и держу руку на пульсе даже в отпуске, чтобы не пропустить ничего важного и интересного.