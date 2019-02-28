Марина Кузнецова

архивный автор

marina.kuznetsova@rambler-co.ru

Редактор рубрики «Здоровье»

В 2006 году окончила журфак БГУ имени академика И.Г. Петровского. Стаж работы – более 15 лет. Долгое время работала в изданиях о селебрити, проектах lifestyle. Люблю выбранную профессию за возможность задавать интересные вопросы, быть в гуще событий, узнавать новое. Уверена, что темы здоровья и психологии отношений интересны всем! Моя задача – доступным языком рассказывать о сложном. Рассуждая на темы отношений, часто делюсь личным опытом.